Primo Maggio: Acli provinciali Bologna, domani evento on line con mons. Ottani

Il Primo Maggio è la Festa più importante per le Acli: in questa data del 1955 Papa Pio XII istituì la Festa liturgica di San Giuseppe Lavoratore, come dono ai 200.000 aclisti accorsi a Roma per il decennale del Movimento. Per ricordare l’evento le Acli provinciali di Bologna hanno organizzato per domani un incontro online, che sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook @acli.bologna. Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale dell’arcidiocesi, terrà, a partire dalle ore 10, una riflessione sulla Patris corde, la lettera apostolica con cui Papa Francesco ha dedicato a San Giuseppe questo anno. A seguire, alle 10.20, Filippo Diaco, Presidente del Patronato Acli, ente che opera per i diritti dei lavoratori, illustrerà, dati delle pratiche alla mano, la situazione attuale del lavoro a Bologna. Parlerà anche dell’attualità dei dati delle pratiche di Reddito di Cittadinanza e di Emergenza, della condizione anagrafica delle colf e badanti, dei bonus erogati.