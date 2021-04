Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 50° Instant Report Altems, obiettivo 500mila vaccini al giorno mancato del 30% a livello nazionale

Nell’ultima settimana non è stato raggiunto l’obiettivo delle 500mila somministrazioni giornaliere di vaccino anti Sars-Cov2, a livello nazionale, indicato nel piano vaccinale anti-Covid, con un gap giornaliero che oscilla tra un minimo del 20% (103.367 somministrazioni) ad un massimo del 47% (234.896 somministrazioni). È quanto emerge dalla 50ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale. Considerando il gap giornaliero medio dell’ultima settimana a livello nazionale pari al 30% (151.102 somministrazioni), sono solo 9, si legge nel report, le Regioni al di sopra del gap giornaliero della media nazionale e che quindi somministrano più dosi settimanalmente: Basilicata (11%), Calabria (25%), Liguria (15%), Lombardia (20%), Marche (17%), P.A. Bolzano (27%), Sardegna (29%), Umbria (29%) e Valle d’Aosta (17%).

“Nonostante il piano nazionale vaccinale anti-Covid illustrato a marzo sia stato un importante faro per la gestione della campagna vaccinale portando importanti benefici in poco più di un mese – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems – l’obiettivo prefissato” è mancato. “È molto probabile che quota 500mila si possa facilmente raggiungere nel prossimo mese, se i ritmi vaccinali continuino in questo modo, aggiungendosi anche altre reti capillari come i farmacisti e i medici di medicina generale a pieno regime, nonché vi siano dei numeri importanti di dosi consegnate al nostro Paese”.