Solidarietà: un’associazione di Veroli dona un campo di pallacanestro per una scuola in Rwanda

È stato appena completato un nuovo campo di pallacanestro e pallavolo per la scuola cattolica del villaggio di Kora, in Rwanda. Servirà un istituto frequentato da oltre tremila alunni dai quattro ai quattordici anni ed è stato donato dall’associazione Rifard di Veroli (Fr) attraverso l’iniziativa Bee Project. “La nostra è un’associazione culturale nata nel 2005 che attraverso eventi, soprattutto sportivi, e vendita di gadget finanzia progetti e sostiene situazioni di difficoltà – racconta al Sir il presidente di Rifard, Marco Fiorini –. Nel 2017, durante un viaggio in Rwanda, abbiamo scoperto che nel Paese c’era una buona cultura del basket, di cui a Veroli siamo in molti ad essere appassionati. Così, è nata l’idea di questo progetto, con l’obiettivo di creare un’opportunità per i ragazzi rwandesi”. Il rapporto tra Veroli e il Rwanda è legato anche a un’esperienza di cooperazione quasi ventennale della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino nello Stato africano e al fatto che l’attuale parroco di Kora, don Epimaque Makuza, per molti anni è stato parroco a Veroli. “Siamo stati a Kora come associazione a febbraio 2020 e ora siamo pronti a tornarci a settembre, per l’inaugurazione ufficiale del campo da gioco polifunzionale”, aggiunge Fiorini. “Come associazione, ci occuperemo inoltre di sostenere l’inserimento di un istruttore e docente di educazione fisica, rwandese e opportunamente formato, per mettere le sue competenze a servizio dei ragazzi e aiutarli anche a livello tecnico nella pratica sportiva”, conclude il presidente di Rifard.