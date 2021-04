Primo maggio: Fano, domani mattina messa presieduta dal vescovo Trasarti nella Chiesa di Villa Bassa al Prelato

In occasione del 1° maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Armando Trasarti, domani mattina presiederà una celebrazione eucaristica nella chiesa di Villa Bassa al Prelato. La messa, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, avrà inizio alle 10.30. “Questa celebrazione – ricorda Gabriele Darpetti, direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale per i problemi sociali e del lavoro, giustizia, pace, custodia del creato – avviene nella memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore, e quest’anno essa assume un ulteriore importante significato perché siamo all’interno dell’anno dedicato a San Giuseppe, da Papa Francesco”.

Inoltre, prosegue Darpetti, “la celebrazione del 1° maggio di quest’anno ci dà l’opportunità di sviluppare una ulteriore riflessione grazie al documento preparatorio per la 49° Settimana sociale dei Cattolici italiani (che si terrà a Taranto in ottobre) che ha per titolo ‘Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso’”. “Questo tema – osserva – ci ricorda che salute, ambiente e lavoro sono aspetti che possono, anzi devono, stare insieme e che non sono affatto ‘antitetici’ come purtroppo è spesso accaduto in passato”. Al termine della messa di domani, proprio su questi temi, don Ugo Ughi, vicario per la formazione del clero e assistente diocesano dell’Ucid, offrirà un piccolo contributo alla riflessione.