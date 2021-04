Primo maggio: Matera, domani messa per artigiani, imprenditori e residenti della Zona Paip

Gli artigiani, gli imprenditori e residenti della Zona Paip 1 e 2 di Matera, nel giorno in cui la Chiesa ricorda san Giuseppe lavoratore, il 1° maggio, giornata dedicata al mondo del lavoro, insieme all’Ufficio diocesano dei Problemi sociali e del lavoro, organizzano la celebrazione della messa, alle 11, nel piazzale antistante la sala ricevimenti Garden, in via 1° Maggio.

La celebrazione, presieduta da mons. Filippo Lombardi, vicario episcopale per la Pastorale e direttore diocesano dell’Ufficio dei Problemi sociali e del lavoro, fortemente voluta dagli imprenditori e a cui parteciperà anche il prefetto Rinaldo Argentieri, “vuole offrire al mondo del lavoro e dell’impresa un forte segno di speranza, che faccia guardare oltre la pandemia, e incoraggi tutti a riprendere con rinnovata energia il lavoro, la produzione, l’economia mettendo al centro la persona umana e la sua dignità”.