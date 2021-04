Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, 8 Regioni sopra soglia critica ricoveri e intensive. Circolazione varianti richiede particolare cautela

Scende, ma rimane ancora alto, il numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (8 Regioni/Province autonome vs 12 della settimana precedente). È quanto emerge dal report del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 19-25 aprile. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, si legge nel report, è uguale alla soglia critica (30%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 3.151 (20 aprile) a 2.748 (27 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente ed è sotto la soglia critica (32%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 23.255 (20 aprile) a 20.312 (27 aprile).

“L’incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti – si legge nelle conclusioni –. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale”. E ancora, avvertono gli esperti: “La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia”.