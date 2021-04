A Sua Immagine: domani testimonianze e riflessioni sul lavoro. Domenica focus sul ruolo dei laici nella Chiesa

Ritorna domani in onda su Rai Uno, alle 15.45, “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco”. Dell’importanza del lavoro come realizzazione della dignità della persona, della situazione occupazionale già difficile prima della pandemia, acuita ulteriormente con perdita di posti di lavoro che coinvolge in particolare giovani, donne e precari, ma anche degli esempi virtuosi di imprenditori che fanno di tutto per evitare di licenziare. La conduttrice Lorena Bianchetti parlerà di questo e di altro con suor Alessandra Smerilli, economista salesiana e sotto segretario del Vaticano allo Sviluppo Umano Integrale e Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Le storie di chi ha perso il lavoro e di chi è riuscito a rioccuparsi, la storia di un imprenditore che ha tratto la forza di continuare grazie a Papa Francesco, completeranno il racconto del lavoro che c’è e di quello che non c’è in tempo di pandemia. A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo nell’Eremo delle Carceri.

Domenica dalle 10.30, in concomitanza con la chiusura dei lavori dell’assemblea nazionale dell’Azione Cattolica, Lorena Bianchetti con il vaticanista Enzo Romeo, la psicologa Caterina Donato e lo storico Marco Roncalli si confronteranno sul ruolo dei laici nella Chiesa. Nel corso del programma, le tappe fondamentali dell’Azione Cattolica con la costruzione del laicato moderno di persone come Igino Giordani (co-fondatore del Movimento dei Focolari) e Giorgio La Pira, lo storico sindaco di Firenze degli anni Sessanta. Anche di loro – e di altri come Dossetti e De Gasperi – parlerà Alberto Lo Presti, del quale è appena uscito il volume “Un eroe disarmato” dedicato proprio ad Igino Giordani. Poi, da Codogno, la storia di Giovanna Boffelli, la crocerossina che commosse il presidente Mattarella in visita a uno degli ospedali simbolo della lotta al Covid. Quindi, l’impegno dei giovani della parrocchia di Selva Candida, una delle più vivaci tra le tante in cui l’Azione Cattolica è impegnata quotidianamente in Italia. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa Santa Maria Assunta in Castel di Sangro (Aq). Alle 12, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.