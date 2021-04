“A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Un po’ lo sospettavo…”. Un tweet di Sassoli inizia con tono ironico, ma poi aggiunge: “nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento europeo o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come scrisse Tolstoj, non c’è grandezza dove non c’è verità”.