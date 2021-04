Affido: Tavolo nazionale, il 4 maggio convegno online a 40 anni dalla legge per rilanciarlo come “strumento di tutela dei bambini” e chiedere l’istituzione di una giornata

“Verso la Giornata nazionale dell’affido, 4 maggio 1983… 4 maggio 2021” è il titolo del convegno online promosso il prossimo 4 maggio dal Tavolo nazionale affido (Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie) che a quasi 40 anni dall’approvazione della legge 4 maggio 1983 n.184 con cui è stato regolamentato l’affidamento familiare, intende nuovamente porre al centro il diritto di tutti i bambini e tutte le bambine a crescere in famiglia. “La normativa vigente – si legge in un comunicato – garantisce il diritto dei minorenni a crescere nella propria famiglia e nel caso in cui i bambini e i ragazzi, per loro tutela, debbano essere temporaneamente allontanati da questa, ad essere accolti in una famiglia che li aiuti nel percorso di crescita”. A preoccupare il Tavolo è il clima di diffidenza e di discredito sull’affidamento familiare sviluppatosi in questo ultimo periodo. Per questo, attraverso il convegno, le associazioni aderenti – tra le quali Aibi-Amici dei bambini, Comunità Papa Giovanni XXIII, Salesiani per il sociale – “desiderano riportare l’attenzione sul diritto dei bambini ad essere tutelati e protetti, rilanciando l’affidamento familiare come strumento di tutela e di prevenzione”.

Al convegno interverranno la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Coordinamento degli assessorati regionali alle Politiche sociali e l’Ordine nazionale dei giornalisti. L’evento – che sarà trasmesso in diretta Facebook e su YouTube – sarà anche l’occasione per lanciare la proposta di istituire la Giornata nazionale dell’affido il 4 maggio di ogni anno.