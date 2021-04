Diocesi: Lamezia Terme, dal 1° maggio i quindici sabati della Madonna di Dipodi al santuario mariano diocesano di Feroleto Antico

Sarà il vescovo Giuseppe Schillaci ad aprire, sabato 1° maggio, il ciclo dei quindici sabato della Madonna di Dipodi, in preparazione alla festa celebrata come ogni anno nel giorno della solennità dell’Assunzione. Tutti i sabato fino al 15 agosto, alle 7, la recita del Rosario e alle 7.30 la Messa celebrata da diversi sacerdoti della diocesi lametina.

Tema del cammino di preparazione di quest’anno, alcune figure di madri della Sacra Scrittura. “I quindici sabati della Madonna di Dipodi – dichiara il rettore del santuario diocesano, don Antonio Astorino – sono l’itinerario, il cammino, la catechesi di una Chiesa che guarda e si prepara alla festa dell’Assunta. In questo tempo di pandemia, Maria indica suo Figlio come soluzione di una situazione di difficoltà. Il cammino della nostra vita non poche volte è segnato da difficoltà. Messi alla prova, cerchiamo, per quanto possibile, soluzioni di vario tipo. Ma non possiamo nasconderci che, di fronte alle grandi e drammatiche domande della vita, le soluzioni umane non reggono. Abbiamo bisogno di Altro e in questi quindici sabati guarderemo a Maria e ad alcune madri presenti nella Sacra Scrittura”.

L’ augurio a tutte le donne è quello di “trovare in questi quindici sabato conforto e serenità e, ascoltando le riflessioni dei nostri sacerdoti che si succederanno di sabato in sabato, ogni donna possa trovare risposte alle proprie necessità”.