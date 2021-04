Diocesi: Milano, con il Fondo Diamo lavoro da inizio pandemia 190 disoccupati riqualificati. Arcivescovo Delpini, “non è beneficenza ma la spinta per ritrovare dignità”

Il Fondo Diamo lavoro è “lo strumento di politica attiva del lavoro, promosso dalla diocesi di Milano e gestito dalla Caritas Ambrosiana, attraverso la Fondazione San Carlo. Nonostante la crisi economica prodotta dal Covid, dopo una pausa imposta dalle limitazioni anti-contagio che per tre mesi hanno bloccato i tirocini, il Fondo ha continuato ad offrire opportunità di formazione che in alcuni casi si sono già tradotte in assunzioni”. Lo spiega una nota di Caritas Ambrosiana, che precisa: “A un anno dall’inizio della pandemia (marzo 2020) i tirocini attivati dal Fondo sono stati 190 (di questi 62 dal mese di gennaio 2021). Il 43% dei percorsi non è ancora giunto al termine. Di quelli che si sono conclusi, il 40% è stato trasformato in un contratto di assunzione”. Agli assunti a conclusione del tirocinio, vanno aggiunti i candidati che si erano presentati per un percorso di formazione al Fondo e “hanno trovato grazie alla mediazione degli esperti del lavoro una collocazione in una delle aziende che hanno aderito al progetto. Con costoro, salgono al 45% le persone che hanno trovato un impiego tramite il Fondo”. Hanno usufruito di questa opportunità gli italiani (59%) e gli stranieri (41%). Tutti in maggioranza (52%) sotto i 34 anni. Le donne sono state il 45%, gli uomini il 55%. I settori che si sono mostrati più disponibili a sperimentare questi percorsi sono stati i servizi alle imprese che hanno accolto il 21% dei tirocinanti e il commercio che, nonostante le forti limitazioni che lo hanno toccato, ha assorbito il 13% delle domande di riqualificazione.

“Il Fondo Diamo lavoro non è un aiuto momentaneo e non è una beneficenza ma è la spinta minima che può consentire di ritrovare la dignità e una vita serena per sé e i propri cari”, sottolinea l’arcivescovo mons. Mario Delpini. “La crisi economica prodotta dal Covid non ha colpito in maniera uguale tutti i lavoratori e tutte le imprese – osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Ci sono alcuni settori che non si sono mai fermati ed aziende che addirittura sono andate meglio. Per ripartire dobbiamo cercare di riqualificare chi ha perso il lavoro per aiutarlo a ricoprire le nuove mansioni che il mercato in questo momento richiede. Il Fondo Diamo lavoro è lo strumento che vogliamo rilanciare per affrontare questa nuova fase della crisi provocata dalla pandemia. Abbiamo bisogno della collaborazione delle aziende”. Le aziende che sono interessate a cogliere questa opportunità possono iscriversi al fondo compilando il form sul sito www.diamolavoro.it.