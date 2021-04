Libri: Facoltà teologica Sardegna, il 3 maggio dibattito online su “La messa dell’uomo disarmato” di Luisito Bianchi

Ha per titolo “Una riflessione ‘altra’ sulla resistenza” l’incontro che si terrà on line lunedì 3 maggio (ore 18) sul canale Youtube della Facoltà Teologica della Sardegna, aperto a tutti. Si tratta di una conversazione a più voci sul romanzo di Luisito Bianchi, “La messa dell’uomo disarmato: un romanzo sulla resistenza”, scritto negli anni settanta ma uscito nel 2002 per l’editore Sironi di Milano.

Il romanzo mette in scena una storia di fede e vocazione cristiana sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e delle vicende drammatiche della Resistenza. Luisito Bianchi (1927-2012) è stato un presbitero di Cremona, missionario in Belgio per un certo periodo, e autore di scritti pubblicistici, diari e romanzi. “La messa dell’uomo disarmato” è certamente la sua opera più conosciuta.

Discuteranno di questo romanzo mons. Giuseppe Baturi (arcivescovo di Cagliari), Aldo Accardo (Università di Cagliari), p. Francesco Maceri (preside della Facoltà Teologica della Sardegna) e la studiosa Barbara Zanni. L’incontro potrà essere seguito sul canale Youtube della Facoltà Teologica della Sardegna, all’indirizzo: https://youtu.be/ocoyLsrOksI