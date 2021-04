Tv2000: il palinsesto della settimana dal 1 al 9 maggio

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 1 al 9 maggio (canale 28 dt e 157 Sky).

In evidenza:

Appuntamenti quotidiani dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.

A partire da sabato 1° maggio in diretta, dal lunedì al sabato alle ore 6.30 il ‘Buongiorno a Maria’, e alle ore 7, 8.30 e 19 la Santa Messa.

Il Rosario recitato da Papa Francesco

Tv2000, in collaborazione con Vatican News, trasmette in diretta dalla Basilica di San Pietro, sabato 1 e lunedì 31 maggio ore 18, il Rosario recitato da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, voluta dal Pontefice, è intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” ed è promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.

La Supplica da Pompei

Programmazione speciale, sabato 8 maggio, giorno della festa della Madonna del Rosario di Pompei. In diretta dal Santuario: alle ore 10.40 la Santa Messa presieduta da mons. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, e a seguire, alle ore 12, la recita della Supplica alla Madonna composta dal Beato Bartolo Longo.

Documentario su Rosario Livatino

Tv2000, in occasione della beatificazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino che si terrà nella Cattedrale San Gerlando di Agrigento, domenica 9 maggio alle 21.20, trasmette il documentario ‘Picciotti, che cosa vi ho fatto?’ in collaborazione con il Centro per la Cultura e la Comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento.

PRIME SERATE

sabato 1 maggio

Ore 21.10 In questo mondo libero di Ken Loach

domenica 2 maggio

Ore 21.10 serie tv Seaside hotel, stagione 2 pt 1-2 PRIMA TV

lunedì 3 maggio

Ore 21.10 serie A.D. La Bibbia continua di Roma Downey e Mark Burnett

Episodio 1 La tomba è aperta – episodio 2 Il corpo è scomparso

Seconda serata docufilm Zona rossa sempre, del regista italo-americano Giorgio John Squarcia

La giornata tipo all’interno di sei carceri italiane, attraverso gli occhi dei cappellani, le uniche persone ad attraversare tutti gli aspetti della vita di un penitenziario: dal rapporto con i detenuti a quello con le guardie carcerarie, passando per i volontari. Realizzato con la collaborazione dell’Ispettorato Generale delle Carceri Italiane, don Raffaele Grimaldi, ‘Zona Rossa Sempre’ documenta la vita di sei cappellani rappresentativi di altrettante carceri divise tra Nord, Centro e Sud Italia, isole comprese. Sono don Dario Crotti, del Carcere di Pavia, don Vincenzo Russo a Firenze, fra’ Carmelo Tonino Saia a Palermo, don Giovanni Russo a Napoli, don Gaetano Galia a Sassari e infine Suor Franca Busnelli a Venezia.

martedì 4 maggio

Ore 21.10 film Bulli e pupe di Joseph L. Mankiewicz

mercoledì 5 maggio

Ore 20.50 Prega con noi , il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta – Terni. Con mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo di Terni Narni Amelia

, il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta – Terni. Con mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo di Terni Narni Amelia Ore 21.40 programma Questa è vita.

Show condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra. Protagonisti i costruttori della rinascita che nella pandemia hanno offerto agli altri un aiuto per ricominciare. Sono accompagnati da madrine e padrini famosi. Ospiti della quarta puntata, padrini delle storie: Domenico Iannacone, Luca Ward, Fiordaliso e Paolo Bonolis.

giovedì 6 maggio

Ore 21.10 – Rita da Cascia, di G.Capitani con Vittoria Belvedere (prima parte. La seconda in onda il 13 maggio)

venerdì 7 maggio

Ore 21.00 Quiz show di Robert Redford

sabato 8 maggio

Ore 21.10 Mickybo and Me di Terry Loane

domenica 9 maggio

Ore 21.20 documentario Picciotti, che cosa vi ho fatto?

Su Rosario Livatino, in occasione della beatificazione.

Ore 22.20 film Sant’Antonio di Padova, di Umberto Marino con Daniele Liotti