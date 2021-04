Diocesi: Acireale, morto il vescovo emerito mons. Pio Vigo

È morto oggi l’arcivescovo mons. Pio Vigo, vescovo emerito di Acireale. A darne notizia la Curia acese, nella persona del vescovo, mons. Antonino Raspanti. Mons. Vigo è deceduto in una clinica a Verona a seguito di problemi respiratori per difficoltà polmonari antiche. Nelle prossime ore saranno date ulteriori comunicazioni su quando arriverà la salma ad Acireale e sui funerali. “Profondità di vita spirituale, bontà, mitezza e semplicità – si legge in una nota della Curia – sono stati i tratti caratteristici della sua personalità. Fine poeta, premiato più volte in concorsi nazionali, ha dispensato anche nei versi la bellezza del Vangelo e della vita cristiana”. Nato ad Acireale il 4 novembre 1935, mons. Pio Vigo fu ordinato sacerdote il 20 settembre 1958. Il 13 gennaio 1981 fu nominato vescovo titolare di Astigi e ausiliare dell’arcivescovo di Catania. Il 28 Aprile 1984 la nomina di amministratore apostolico di Nicosia e, il 7 marzo 1985, quella a vescovo. Il 24 maggio 1997 diviene arcivescovo metropolita di Monreale e, infine, il 15 Ottobre 2002 arcivescovo -vescovo di Acireale, diocesi che guidò fino al 1 ottobre 2011.