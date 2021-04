Libano: dalla diocesi del Principato di Monaco 90mila euro per ricostruire una scuola a Beirut

Circa 90mila euro stanno per essere inviati a Beirut dalla diocesi di Monaco, che con il suo servizio di beneficenza “Solidarietà”, ha raccolto questi fondi durante la Quaresima 2021. La campagna, in collaborazione con l’OEuvre d’Orient Monaco, mirava contribuire alla ricostruzione della scuola delle Figlie della carità, nel quartiere Achrafieh di Beirut, gravemente danneggiata (nella foto) in seguito alla doppia esplosione del porto, nell’agosto 2020. In un comunicato, oggi la diocesi di Monaco ringrazia per la loro generosità le parrocchie, l’ospedale, la François d’Assise–Nicolas Barré, istituzione delle scuole cattoliche, il Collegio Carlo III, la Società di San Vincenzo de’ Paoli e tutti donatori. “I fedeli di Monaco hanno saputo rispondere per venire in aiuto dei loro fratelli cristiani del Libano”.