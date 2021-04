Sarà trasmesso da Tv2000, in collaborazione con Vatican News, in diretta dalla Basilica di San Pietro, sabato 1° e lunedì 31 maggio, alle 18, il Rosario recitato da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, voluta dal Pontefice, è intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” ed è promossa dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione.