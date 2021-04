Innovazione e salute: Pont. Cons. cultura e Fondazione Cura, dal 6 all’8 maggio la V International Vatican Conference. Previsto un messaggio del Papa

Si terrà dal 6 all’8 maggio, in forma virtuale, la V International Vatican Conference promossa dal Pontificio Consiglio della cultura e dalla Fondazione Cura, sul tema “Exploring the Mind, Body & Soul. How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health”. Medici, scienziati, studiosi di etica, leader religiosi, sostenitori dei diritti dei pazienti, policymakers, filantropi e influencer si confronteranno “sulle ultime scoperte nell’ambito della medicina, dell’assistenza sanitaria e della prevenzione, nonché sul significato antropologico e sull’impatto culturale dei progressi tecnologici con l’obiettivo di promuovere sinergie interdisciplinari”. In programma anche un focus su “Bridging Science and Faith” per “esplorare i punti in comune tra religione e spiritualità in rapporto con salute e benessere, esaminando anche la relazione tra mente, corpo e anima, il significato dell’essere umano e le aree di convergenza tra scienze umane e scienze naturali”. A conclusione della conferenza, Papa Francesco rivolgerà ai partecipanti un video-messaggio. Sono invitati a partecipare anche sacerdoti, operatori della pastorale della salute e studenti delle Università pontificie e cattoliche di tutto il mondo. Info sul sito del Pontificio Consiglio della cultura e su VaticanConference2021.org.