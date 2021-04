Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Nicholas Cheong Jinsuk (Corea del Sud)

“Mi unisco a voi nel ringraziamento per i molti anni di servizio del card. Jinsuk alla Chiesa in Corea e alla Santa Sede”. E’ quanto scrive il Papa nel telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta il 27 aprile, del card. Nicholas Cheong Jinsuk, arcivescovo metropolita emerito di Seoul. “Mi unisco a voi riuniti per la messa solenne del funerale – prosegue Francesco – raccomandando la sua nobile anima all’amore misericordioso di Cristo, il Buon Pastore. A tutti coloro che sono nel lutto per la morte del cardinale, nella sicura speranza della Risurrezione, impartisco volentieri la mia benedizione apostolica come segno di consolazione e di pace nel Signore Risorto”. Nel telegramma inviato al card. Andreo Yeom Soo-jung, il Papa rivolge inoltre le sue “sentite condoglianze” e “l’assicurazione delle mie preghiere” al clero, ai religiosi e ai fedeli laici dell’arcidiocesi di Seoul.