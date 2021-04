Commissione Ue: nuovo “Atlante della demografia” per monitorare età, lavoro, salute, istruzione della popolazione europea

“Atlante della demografia”: è il titolo di uno strumento interattivo online, presentato oggi dalla Commissione Ue, per “visualizzare, monitorare e anticipare i cambiamenti demografici nell’Unione europea”, elaborato dal Centro comune di ricerca della Commissione (Jrc). L’atlante fornisce “un accesso rapido e agevole a un corpus completo di informazioni e dati demografici, raccolti a livello dell’Ue, nazionale, regionale e locale”. Vi si trovano statistiche e proiezioni ufficiali di Eurostat, nuovi dati ad alta risoluzione spaziale prodotti dal Jrc, nonché storie tematiche che collegano le tendenze demografiche a settori specifici. “L’atlante contribuirà – nelle intenzioni della Commissione – a migliorare la comprensione dei cambiamenti demografici e ad anticipare le dinamiche in questo ambito. Si tratta di uno ‘strumento vivoi che può essere ampliato e adattato alle esigenze delle diverse politiche e che può contribuire al processo decisionale nell’ambito della coesione sociale”.

Dubravka Šuica, vicepresidente dell’esecutivo, afferma: “l’atlante migliorerà la nostra comprensione dei cambiamenti demografici. Si tratta di uno strumento innovativo che ci aiuterà ad allineare maggiormente le politiche dell’Ue alle esigenze dei nostri cittadini, per garantire che nessuno si senta escluso. L’atlante fungerà da supporto a tutte le nostre iniziative grazie a dati demografici tempestivi, solidi e comparabili”.

L'”Atlante della demografia”, che è disponibile al pubblico, “può sostenere gli interventi in diversi settori, tra cui la sanità, l’occupazione, l’istruzione, l’accesso ai servizi, nonché le politiche territoriali e di coesione”.