Primo maggio: diocesi Crotone, l’arcivescovo Panzetta presiederà una messa con i lavoratori di Abramo Customer Care

L’arcivescovo di Crotone, mons. Angelo Panzetta, presiederà la celebrazione eucaristica, sabato 1° maggio, alle 11, nella chiesa del Ss. Salvatore a Crotone, nel quartiere fondo Gesù, con i lavoratori dell’azienda Abramo Customer Care. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della festa di san Giuseppe lavoratore. “Facendo eco al messaggio dei vescovi italiani, che riprende il passo biblico ‘e al popolo stava a cuore il lavoro’ (Ne 3,38), la chiesa diocesana sente il dovere di sostenere le speranze di centinaia di lavoratori che in questo tempo di pandemia si vedono privati dell’unica fonte di sostentamento”, si legge in una nota dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. La celebrazione si terrà nel rispetto nelle norme sanitarie e potrà essere seguita anche attraverso i canali social dell’arcidiocesi.