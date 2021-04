Scuola: Kaladich (Fidae), “Piano estate è opportunità anche per paritarie. Raccogliamo subito progetti utili”. Domani un webinar

“La Fidae guarda con interesse al Piano scuola per l’estate varato dal ministero dell’Istruzione dove c’è anche una linea di finanziamento per i progetti delle scuole paritarie”: lo afferma la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich annunciando l’impegno alla stesura di programmi per gli studenti. “Certo – prosegue -, ci sarebbe piaciuto che anche le altre due linee di finanziamento fossero state accessibile alle scuole paritarie che, per legge, fanno parte del sistema integrato d’Istruzione”. La Fidae ha organizzato, a riguardo, un primo webinar sul Piano scuola per approfondire e illustrare il bando e gli eventuali percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti. L’appuntamento è per domani 30 aprile, dalle ore 18 in poi, previa iscrizione sul sito www.fidae.it.