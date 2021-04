Danza: Roberto Bolle agli studenti, “è scuola di vita, forgia il corpo, ma prima ancora il carattere. Amatela”

“La danza è un’arte meravigliosa. È una disciplina che parla a culture diverse. Non ci sono limiti, non ci sono barriere: ognuno può fare danza”. Lo sostiene Roberto Bolle, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, in un video messaggio alle studentesse e agli studenti inviato oggi, Giornata internazionale della danza, attraverso i canali social del ministero dell’Istruzione. “La danza – prosegue Bolle – ha tanti valori: la disciplina, il rigore, la tenacia, tutto quello che noi impariamo fin da piccoli. È una vera scuola di vita, che forgia il corpo, ma prima ancora il carattere, la personalità. Io amo la danza, ma spero che l’amiate anche voi o che imparerete nella vostra vita ad amarla e a portarla sempre di più all’interno della vostra vita”. La celebrazione della Giornata continua con un racconto social sul canale Instagram del Miur: protagonisti le ballerine e i ballerini del Liceo coreutico “Tito Livio” di Milano.