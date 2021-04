Facoltà teologica Sardegna: scomparso il padre gesuita Gastoni. Venerdì i funerali ad Alghero

Ha terminato ieri ad Alghero (Sassari) il suo cammino terreno padre Luciano Gastoni, gesuita cagliaritano, che per più di 40 anni è stato docente di Storia della Chiesa e Archeologia cristiana alla Facoltà teologica della Sardegna. Ne dà notizia la stessa facoltà, informando che i funerali si terranno venerdì alle 11, nella chiesa cattedrale di Alghero. “La comunità accademica della Facoltà teologica della Sardegna lo affida al Signore della vita, grata per il servizio che ha svolto con dedizione e competenza”, si legge in una nota che ne ripercorre la vita. Nato a Cagliari il 25 aprile 1939, padre Gastoni ha compiuto i suoi studi superiori a Gallarate e a Napoli, conseguendo la licenza in Filosofia e in Teologia. E’ stato ordinato presbitero a Cagliari il 27 giugno 1970. Successivamente, negli anni ’80, ha anche conseguito la laurea in Lettere all’Università degli Studi di Cagliari, con una tesi dal titolo “I rapporti tra la Sardegna cristiana e Roma. Dalle origini a Gregorio Magno”, e la licenza in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana. A partire dall’anno accademico 1974-1975 ha iniziato a insegnare alla Facoltà teologica della Sardegna (Metodologia generale, Storia della Chiesa antica e medioevale e Patrologia) quasi ininterrottamente fino al pensionamento per raggiunti limiti di età nell’Anno accademico 2013-2014.