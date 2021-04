Eurobarometro: 9 cittadini europei su 10 sostengono la cooperazione con i Paesi partner al di fuori dell’Ue

Secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro sulla cooperazione allo sviluppo pubblicato oggi, “quasi nove cittadini dell’Ue su dieci ritengono che sia importante stringere partenariati con Paesi al di fuori dell’Unione per ridurre la povertà”. La pandemia globale, si legge in una nota che accompagna l’indagine di Eurobarometro, “non ha scosso il sostegno dei cittadini all’azione dell’Ue nel campo dello sviluppo internazionale e i risultati confermano una tendenza consolidata negli ultimi anni, per cui la cooperazione con i Paesi partner rimane una delle politiche comuni più favorevolmente percepite, nonché sostegno coerente alle relazioni con l’Africa”. Inoltre, nove cittadini europei su dieci “ritengono che il ruolo dei giovani nei Paesi in via di sviluppo sia cruciale per rispondere alle sfide economiche, ambientali e sociali”. Il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha commentato i risultati della consultazione in questi termini: “proprio come una radiografia, il Covid-19 ha rivelato debolezze come le disuguaglianze e, allo stesso tempo, ha nuovamente dimostrato l’efficacia della cooperazione multilaterale nell’affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità”. “Accolgo con favore questi risultati estremamente positivi, che incarnano i migliori valori dell’Europa: uno spirito di solidarietà globale anche quando i tempi sono duri”.