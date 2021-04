Coronavirus Covid-19: Consiglio mondiale delle Chiese, campagna di informazione sui vaccini. “Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facciano a te”

Una straordinaria campagna di informazione per incoraggiare le persone a vaccinarsi usando uno slogan semplice e universale: “fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facciano a te”. A lanciarla è il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) e a sostenerla sono i leader delle Chiese cristiane che aderiscono all’organismo ecumenico. “Dobbiamo esercitare l’influenza e la fiducia di cui godiamo come leader delle chiese e fare tutto il possibile per salvare vite umane e sostenere gli operatori sanitari”, spiega il segretario generale ad interim del Wcc, il rev. Ioan Sauca, che insieme ad altri 8 leader cristiani, da America latina, nord America, Africa, Europa, Pacifico, Asia, hanno anche accettato di diventare testimonial della campagna. “Ci è stata data un’opportunità per incoraggiare le persone a farsi vaccinare, contrastare le informazioni fuorvianti e alzare la nostra voce a favore dei programmi di immunizzazione”. Presentata ieri in conferenza stampa via zoom, l’iniziativa “si inserisce nelle intense campagne di vaccinazioni globali per combattere il Covid-19 nella convinzione” – è stato detto – che “le chiese possono svolgere un ruolo vitale nel guidare le persone informandole in caso di esitazione e paura nei confronti dei vaccini e sostenendo l’equità di accesso a ll’immunizzazione. Riguardo ai timori che le persone possono avere nei confronti del vaccino, il presidente del Wcc Europe, Anders Wejryd, ha detto: “i rischi sono minimi, rispetto ai rischi che derivano dall’infezione dalla malattia reale”. Il Wcc ha anche messo a disposizioni delle sue Chiese una serie di materiali informativi sui vaccini: un manuale che contiene linee guida, risorse e strumenti di informazione nonché una base teologica sulla promozione della salute e una pagina web dove il dottor Mwai Makoka, dirigente del programma Wcc per la salute e la guarigione, risponde alle domande più frequenti sui vaccini.