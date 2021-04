Germania: la più antica cappella della diocesi di Eichstatt, a Norimberga, non sarà venduta. “Importanza pastorale”

La storica cappella rotonda di origine romanica nel quartiere di Altenfurt a Norimberga, non sarà venduta: la cappella, edificio religioso più antico della regione, dedicata a san Giovanni Battista e santa Caterina d’Alessandria, è fonte di una vivace attività pastorale e di pellegrinaggi secolari. Resterà nell’uso della comunità, e la sua destinazione sarà slegata dalla eventuale vendita del castello e dei terreni circostanti, come inizialmente era previsto. “La vendita della cappella storica non è in discussione proprio per la sua importanza pastorale”, ha detto ai quotidiani locali il vicario generale della diocesi di Eichstatt, mons. Michael Huber: nella disputa sul futuro della cappella, erano state raccolte firme e vi erano state proteste davanti all’edificio sacro. Fonti scritte documentano una “ecclesia in Altenfurte” per la prima volta nel 1225. Le leggende locali, tuttavia, fanno risalire la sua origine ancora più indietro, al tempo di Carlo Magno. L’edificio romanico in pietra è costituito da una struttura centrale circolare e da un’abside tonda aggiunta successivamente. L’area su cui si trova la piccola chiesa comprende anche un parco, un palazzo fortificato e altri annessi.