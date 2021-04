Festival della scienza: in maggio debutta “Steam”, nuovo format digitale tra esplorazione spaziale, inclusione, sostenibilità

Da martedì 18 a sabato 22 maggio debutta Stream, nuovo format digitale targato Festival della scienza. Un fittissimo programma di incontri, talk e altri eventi interattivi per ragionare sul tema dell’esplorazione spaziale, approfondito da diversi punti di vista, con un linguaggio informale e un taglio multidisciplinare. Quattro le parole guida: ricerca, economia, inclusione e sostenibilità. Il tutto rigorosamente online. “Il nome scelto per questo evento – spiega Fulvia Mangili, direttore del Festival della scienza – mette insieme il termine Steam, che sta per Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, con la parola streaming” per sperimentare “nuovi metodi e nuovi linguaggi per parlare di scienza a un pubblico che sempre più si rivolge al digitale per informarsi e acquisire nuove conoscenze”. Al palinsesto di eventi virtuali gratuiti, si affianca il programma di masterclass e incontri formativi di Stream Creator. “Due parti – aggiunge Sabina Barcucci, co-curatrice di Stream -: un palinsesto di appuntamenti gratuiti per parlare di Space Travels, tema conduttore di questa prima edizione, e Stream Creator, un ricco calendario di masterclass di livello internazionale che affrontano gli sviluppi della divulgazione scientifica e della Creator Economy”, dedicato a giovani comunicatori e content creator, ma anche semplici appassionati di comunicazione web che immaginano una carriera in questo settore.

Stream è un evento pilota sviluppato all’interno del progetto Festival 2.022 per Open2Change, il programma biennale di transizione digitale del Festival della scienza finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo. Tra i partecipanti Ersilia Vaudo Scarpetta, chief diversity officer all’Agenzia spaziale europea; Mario Salatti, responsabile Asi per la realizzazione del telescopio di Cheops; Raffaele Mauro co-fondatore e general partner di Primo Space; Anna Gregorio, ceo di PicoSaTs, startup innovativa nata nell’ambito di Innovation Factory.