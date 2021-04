Santa Caterina: p. Colizzi (gesuita), “pur analfabeta donna di sapienza straordinaria”

Santa Caterina da Siena è “una donna che va capita nella straordinarietà della sua vita”. “Pur essendo lei analfabeta il suo insegnamento sgorga da una spiritualità profondamente innamorata di Cristo”. Lo afferma il gesuita padre Renato Colizzi aprendo nel giorno della festa liturgica di Santa Caterina un ciclo di meditazioni video, disponibili sul canale della chiesa del Gesù di Roma.

Per Santa Caterina, osserva il sacerdote, “sempre il cuore dell’uomo è attratto dall’amore, trascinato dalla dolce Sua forza che attira e attrae l’anima e quindi, anche tutte le cose che ci circondano, ordinandole al fine per cui siamo creati”. “L’uomo – ricordava Santa Caterina – dunque è vinto dalla forza dell’Amore, purché la sua ignoranza non gli si opponga impedendogli di lasciarsi attrarre”. Ma “per non cadere in una visione moralistica della sua dottrina”, secondo p. Colizzi “è molto importante ricordarci sempre il posto che l’attrazione e l’affetto ha in tutto questo cammino spirituale”. “Da qui – spiega – sgorga questa saggezza e sapienza straordinaria che con immagini semplici prese dalla sua vita quotidiana, riesce ad aprire lo sguardo della fede a delle profondità insondabili”.