Primo maggio: diocesi Cremona, messa con il vescovo Napolioni alla Palc-Fattorie

Dopo un anno di sospensione dovuta alla pandemia torna quest’anno, pur con un programma limitato a motivo delle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, l’annuale celebrazione diocesana in occasione della Festa dei lavoratori. Così nella mattina di sabato 1° maggio – festa di san Giuseppe lavoratore – il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, alle 10, presiederà la messa presso la Plac-Fattorie Cremona di Persico Dosimo. L’evento, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, “intende esprimere in modo concreto la vicinanza e l’attenzione della Chiesa cremonese al mondo del lavoro, in particolare in questo periodo così difficile – si legge in un comunicato – per tante attività e lavoratori che hanno dovuto fare i conti con chiusure forzate o imprevisti cali di produzione con pesanti ripercussioni sul fatturato”. La celebrazione vedrà partecipare in presenza solo una limitata rappresentanza del mondo economico del territorio e della cooperativa Plac-Fattorie Cremona, con il presidente Cesare Baldrighi e il direttore generale Luciano Negri. Ma l’intera comunità diocesana, in particolare con imprenditori e lavoratori, sarà invitata a unirsi idealmente all’evento, anche attraverso la diretta della celebrazione in televisione su Cremona1 (canale 80) e sui canali web della diocesi.