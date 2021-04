Diocesi: Trapani, questa sera messa ad Alcamo “per tutti i lavoratori” presieduta dal vescovo Fragnelli

Il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, celebrerà questa sera alle 19.30, presso la parrocchia “San Giuseppe” ad Alcamo, una messa “per tutti i lavoratori, perché a nessuno manchi il lavoro e tutti siano giustamente retribuiti, godendo della dignità umana e della bellezza del riposo”. Al termine, riferisce la diocesi di Trapani, avrà luogo un momento di riflessione con le testimonianze di imprenditori del territorio che stanno investendo proprio nel legame con la terra e nella generatività del digitale: i coniugi Di Gaetano imprenditori del settore agricolo con l’azienda agricola biologica “Luna” di Alcamo e Giacomo Buzzitta, giovane valdericino, projet manager di Generazione App e creatore Breakapp, “l’app che rivoluziona la ricreazione a scuola e la pausa in ufficio”. Previsto l’intervento del parroco don Francesco Mistretta, L’incontro sarà moderato da Gino Gandolfo, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e il lavoro. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Trapani.