49ª Settimana sociale: don Bignami (Cei), “conversione ecologica è ripensamento radicale del modello di sviluppo”

“Nel linguaggio comune, il termine ‘transizione’ indica un tempo di trasformazione e di cambiamento”. Lo ricorda don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, sottolineando che “nella visione cristiana, transizione potrebbe essere l’applicazione concreta, dal punto di vista sociale, economico e lavorativo, della conversione”. Nel nuovo approfondimento video dedicato ai temi al centro della Settimana sociale di Taranto, don Bignami spiega che “la conversione ecologica significa un ripensamento radicale del modello di sviluppo, dei modelli di un’economia che non tiene conto di quella che Papa Francesco chiama l’ecologia integrale e che si rifugia facilmente in forme di scarti umani”. “La transizione ecologica avrebbe il pregio di ripensare completamente i modelli da cui veniamo in vista di uno sguardo diverso sulla realtà”, afferma il direttore Cei per il quale “lo sguardo è rappresentato da questa trasformazione che sa tenere insieme i temi ambientali, sociali, economici, culturali e spirituali”. “Questa – conclude – è una grande acquisizione a partire dalla Laudato si’, ma anche un grande dono che la Chiesa oggi può fare alla società tutta e al mondo di oggi”.