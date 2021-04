Coronavirus Covid-19: Asti, stasera una messa presieduta dal vescovo Prastaro per ricordare le vittime della pandemia in Brasile

Una messa per ricordare le vittime del Covid-19 in Brasile. La presiederà nella serata di oggi, giovedì 29 aprile, il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro. La messa, che sarà celebrata alle 18 nella parrocchia Sacro Cuore, è organizzata dalla comunità brasiliana di Asti in collaborazione con l’Ufficio Migrantes e il Centro missionario diocesano.

“Durante la celebrazione – spiega una nota – il vescovo e tutti i fedeli ricorderanno le vittime della pandemia in Brasile e pregheranno anche per Nadia De Munari, missionaria laica dell’operazione Mato Grosso, uccisa in Perù, per Christian Carlassare, vescovo ferito in Sud Sudan, e le vittime del recente naufragio nel canale di Sicilia”.