Papa Francesco: José Gregorio Hernández Cisneros compatrono del ciclo di studi di Scienze della pace della Lateranense

“Il venerabile Servo di Dio José Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico, nato il 26 ottobre 1864 ad Isnotú (Venezuela) e morto il 29 giugno 1919 a Caracas (Venezuela), la cui beatificazione è stabilita nella arcidiocesi di Caracas il 30 aprile 2021 sia compatrono del ciclo di studi in Scienze della pace, da me istituito nella Pontificia Università Lateranense con la lettera ‘Il desiderio di pace’ del 12 novembre 2018, affiancandolo al beato Giovanni della Pace”. E’ quanto dispone il Papa, con un chirografo pubblicato oggi, alla vigilia della beatificazione a Caracas. Ieri è stato reso noto che il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, non avrebbe potuto raggiungere la capitale venezuelana per “cause di forza maggiore”, motivate soprattutto dalla situazione verificatesi per la pandemia in corso. “Il card. Parolin – si legge nel comunicato che spiega il motivo della sua mancata partecipazione alla cerimonia di beatificazione – assicura la sua spirituale partecipazione a questo momento così importante per la Chiesa e per l’intero Paese e si augura che esso contribuisca ad approfondire la fede dei venezuelani e la loro vita cristiana, nell’imitazione del nuovo beato, ad affrontare insieme la crisi umanitaria e a promuovere una convivenza plurale e pacifica”.