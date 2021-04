Primo maggio: diocesi Carpi, il vicario generale Manicardi presiederà la Messa per il mondo del lavoro

Una Messa presieduta da mons. Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi, sabato 1° maggio, alle 19 nel santuario interdiocesano di San Giuseppe Artigiano, in occasione del 1° maggio. Sono invitati lavoratori, imprenditori, rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria.

La messa del 1° maggio conclude il cammino di preghiera di invocazione a san Giuseppe per la cessazione della pandemia e per l’affidamento di tutte le realtà del lavoro specie le più colpite dalle conseguenze delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Sono stati realizzati tre incontri di preghiera e testimonianze dedicati ai giovani, al lavoro e alla cura delle persone fragili.

Alla vigilia della festa del 1° maggio la Chiesa di Carpi ha avviato, inoltre, il percorso di preparazione alla 49ᵃ Settimana sociale dei cattolici italiani con l’istituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di formare la delegazione e preparare la comunità diocesana all’evento nazionale di Taranto il prossimo ottobre.

Prima iniziativa proposta l’incontro con l’economista Leonardo Becchetti che dialogherà con il vescovo Erio Castellucci sul tema della Settimana Sociale: “Ambiente, Lavoro, Futuro”. Il webinar si terrà martedì 11 maggio, alle 18, sul canale YouTube NotizieCarpi e sulla pagina Facebook diocesi Carpi.