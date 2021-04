Coronavirus Covid-19: lettera di 145 leader religiosi. Fra Moroni (custode convento Assisi), “egoismo di pochi minaccia il pianeta e non possiamo accettarlo”

“Il vaccino sia per tutti e il prima possibile”. Lo ribadisce al Sir a nome dei frati della basilica di san Francesco d’Assisi, fra Marco Moroni, Custode del sacro convento di Assisi, sostenendo l’appello lanciato da 145 leader religiosi del mondo agli Stati e ai capi di governo per un accesso globale e universale ai vaccini. “L’egoismo di pochi minaccia il pianeta e non possiamo accettarlo”, spiega il custode. “Siamo ancora in tempo, siamo un’unica umanità e per questo siamo chiamati a camminare insieme senza paura, con coraggio, e senza temere di rimanere indietro. Stiamo diventando un’umanità a pezzetti. Pronti a curare il nostro piccolo orto. Pronti a chiudere le porte delle nostre case. Pronti a girarsi dall’altra parte nascondendo la realtà, l’amara realtà: diffidenza, egoismo e sofferenza. Abbiamo dimenticato i medici e gli infermieri che hanno perso la vita in questi mesi. Queste persone hanno adempiuto la legge dell’amore manifestata da Gesù nell’ultima cena: ‘non c’è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici (Gv15.)’. È qui, come diceva Blaise Pascal, che ‘l’uomo supera infinitamente l’uomo’”.