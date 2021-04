Don Luigi Monza: Piccole Apostole della Carità e “La nostra famiglia”, domani celebrazione per il 15° della beatificazione del fondatore

Domani, venerdì 30 aprile, ricorre il 15° anniversario della beatificazione di don Luigi Monza (Cislago 1898 – Lecco 1954), celebrata in piazza Duomo a Milano dal card. Dionigi Tettamanzi. Nell’occasione la Comunità delle Piccole Apostole della Carità e l’associazione “La nostra famiglia”, realtà entrambe fondate dal sacerdote ambrosiano, vivranno una “giornata di comunione nella preghiera affinché – si legge in una nota – don Luigi continui a proteggere tutti, i bambini e le famiglie, le persone care a ciascuno e il mondo che sta soffrendo per la grave emergenza sanitaria, economica e sociale”.

“Cogliamo la circostanza del ricordo della beatificazione di don Luigi come occasione di un invito particolare a cambiare il cuore”, afferma la responsabile generale dell’Istituto secolare, Daniela Fusetti. “Apriamoci alle strade della speranza, alla fiducia nella Provvidenza, alla creatività del bene, come il nostro don Luigi ha vissuto e insegnato”, prosegue.

“Ringraziamo ancora il Signore per questo dono e manifestiamo nella condivisione di un sentire comune il nostro rinnovato ‘sì’ di fiducia e speranza”, sottolinea il presidente del Gruppo Amici di don Luigi Monza, Riccardo Bertoli. “Lo faremo – aggiunge – con il sorriso dei molti amici che abbiamo incrociato in questi anni di cammino spirituale sui passi di don Luigi e attraverso le belle testimonianze che abbiamo incontrato e continuiamo ad incontrare nei rami di un’Opera che non smette mai di sorprenderci”.