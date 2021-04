Primo maggio: Padova, domani sera veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo Cipolla

“Il lavoro che vogliamo: innovativo – sostenibile – per tutti”. Questo il tema della Veglia diocesana per il lavoro, promossa e organizzata dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova che si terrà domani, 30 aprile, al Terme Hotel Quisisana di Abano Terme (Pd). L’appuntamento, con inizio alle 18.30, sarà trasmesso in diretta YouTube su www.diocesipadova.it e in diretta televisiva sul canale 117 del digitale terrestre (Telenuovo Padova).

“La pandemia ha messo in crisi molte realtà imprenditoriali, moltissime persone e famiglie stanno subendo fortemente le conseguenze di un anno e più in cui tante attività hanno vissuto e ancora vivono dei fermi necessari ma forzati”, si legge in una nota. Per questo, l’impegno a “pregare per il lavoro”, che si rinnova a ridosso della festa del 1° maggio, quest’anno “è più forte ancora, vista la difficile situazione che si sta vivendo, la precarietà che aleggia in molte situazioni, l’insicurezza guardando al futuro”. Il momento di preghiera, dunque, “porta con sé tutto il peso di quest’anno ma anche uno sguardo di speranza verso il futuro”.

La scelta del luogo in cui accogliere questo momento di riflessione è tutt’altro che casuale: la veglia, infatti, si terrà all’interno di una albergo della zona termale, luogo di turismo, di cura, di relax, di convivialità, dove si incrociano tante e diverse professionalità e attività. A presiederla sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. Ci saranno quattro giovani – Jasmine, Jibril, Marco e Nicole di “Kidz on The Block” – e si esibirà anche il ballerino Etienne Jean Marie, ricordando le difficoltà del mondo dell’arte e dello spettacolo. La veglia sarà inoltre accompagnata da un quartetto d’archi.