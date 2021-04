Atrofia muscolare spinale: Omar-FamiglieSma, il 23 aprile torna SmaSpace, focus sulle terapie con medici, malati e caregiver

Torna #SMAspace, la piazza virtuale dedicata all’atrofia muscolare spinale con un dialogo tra clinici, persone affette da Sma e caregiver. Si parte venerdì 23 aprile con l’appuntamento inaugurale di approfondimento sul tema delle terapie attualmente disponibili per la Sma. L’incontro, moderato dal direttore di Osservatorio malattie rare (Omar), Ilaria Ciancaleoni Bartoli, avrà come ospiti Valeria Sansone, direttore Centro clinico Nemo Milano, Ospedale Niguarda; Marika Pane, responsabile del Centro clinico Nemo Roma pediatrico, Policlinico Gemelli di Roma; Gianluca Vita, direttore clinico Centro clinico Nemo Messina.

Gli appuntamenti successivi riprenderanno nel classico format mettendo al centro il dialogo e offrendo a tutti coloro che parteciperanno la possibilità di confrontarsi, anche in modalità anonima, con figure professionali e specialisti che non sempre vengono consultati o sono limitati a visite periodiche.

Al termine di ogni incontro è previsto un momento di socializzazione e intrattenimento.

#SMAspace è un progetto di Omar-Osservatorio malattie rare e FamiglieSma con il contributo non condizionato di Roche Italia.