Azione cattolica: Assemblea nazionale dal 25 aprile al 2 maggio. Prevista udienza con Papa Francesco. 800 delegati collegati online

Saranno più di 800 i delegati alla XVII Assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana, dal 25 aprile al 2 maggio, chiamati ad eleggere il Consiglio nazionale dell’associazione per il prossimo triennio. Titolo dell’assemblea è “Ho un popolo numeroso in questa città”. I delegati rappresentano gli oltre 270mila soci di Ac di tutte le età, presenti in 5.400 parrocchie e in tutte le diocesi d’Italia. Tra questi, circa 53mila educatori e animatori. Oltre 7mila i sacerdoti assistenti. Venerdì 30 aprile mattina il Consiglio nazionale Ac sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco. “In questo tempo di restrizioni dovute alla pandemia, l’appuntamento assembleare che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno in presenza, per i delegati è in modalità telematica su Zoom. Per tutti, sarà possibile seguire le diverse sessioni assembleari in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Azione cattolica”, specifica un comunicato. Info, comunicati, foto e altri materiali sull’Assemblea saranno invece disponibile sul sito dedicato. “In questo anno e più di pandemia l’Azione cattolica non si è fermata, ma è riuscita a reinventare, con coraggio e creatività, nuove forme per incontrarsi, per servire e animare la realtà ecclesiale in cui è inserita, per contribuire a sostenere il tessuto sociale. Ha cercato di essere vicina alle persone e ai loro problemi sia con tante iniziative volte al supporto economico di molte famiglie, sia cercando di alimentare la speranza e di costruire il senso di comunità”.