Diocesi: Crema, il 23 aprile messa del vescovo Gianotti in contemporanea con la beatificazione dei martiri in Guatemala

Venerdì 23 aprile, nella cattedrale di Santa Cruz del Quiché, in Guatemala, verrà celebrato il rito di beatificazione dei 10 martiri che in quella Regione, negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso caratterizzati dalla guerra civile, furono vittime della repressione militare e diedero la loro vita come segno di fedeltà al Vangelo. La diocesi di Crema, che da anni intrattiene un rapporto di amicizia con la diocesi sorella del Quiché anche per via dell’impegno di tanti missionari provenienti dal cremasco, vivrà anch’essa questo importante momento ecclesiale. “Non potendo in alcun modo essere presenti alla cerimonia – spiega una nota del Centro missionario diocesano –, d’accordo con mons. Rosolino Bianchetti, vescovo del Quiché, il nostro vescovo Daniele Gianotti celebrerà alle 18, in contemporanea con la cerimonia in Guatemala, una santa messa nella basilica di Santa Maria della Croce”.

Al termine, in collegamento dall’Uruguay dove è da otto anni in missione, don Federico Bragonzi, già missionario in Guatemala per 15 anni, racconterà la sua esperienza “in mezzo a quel popolo che, nonostante tutto, non ha avuto paura di testimoniare la propria fede”.