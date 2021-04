Giornata della Terra: Centro Pime Milano, stasera on line lo spettacolo “L’Amazzonia non è verde”

Dopo il successo riscosso in teatro a Milano e in altre città italiane, lo spettacolo di Andrea Zaniboni “L’Amazzonia non è verde” prodotto dal Centro Pime di Milano, scelto anche per chiudere il Sinodo sull’Amazzonia 2019, si potrà ora vedere o rivedere per la prima volta in streaming stasera, dalle ore 20 alle ore 21, in occasione della Giornata della Terra. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere l’importanza della salvaguardia ambientale e della sostenibilità dei sistemi ecologici e culturali.

La rappresentazione di Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime, racconta con parole e musica l’Amazzonia di ieri e di oggi attraverso le esperienze di alcuni testimoni, tra cui i missionari del Pime, che settanta anni fa giunsero in quelle terre ad annunciare il Vangelo e vi hanno fondato anche due diocesi. Il racconto è un viaggio lungo il Rio delle Amazzoni, con i suoi suoni, i suoi colori e i suoi testimoni (Chico Mendes, suor Dorothy Stang, Carlos Nobre, p. Lele Ramin e tanti altri). Un viaggio a tratti duro, ma arricchente e originale, capace di coinvolgere adulti e bambini.

Nel cast, Kal dos Santos alle percussioni; alla fisarmonica Walter Bagnato, clarinetto e fiati di Adalberto Ferrari; canto di Rachel O’Brien che esegue anche brani di Morricone dal celebre film “Mission”. La voce narrante è dell’attrice Elda Olivieri.

Biglietti in vendita on line a questo link. C’è tempo fino al 22 aprile. Una volta completato l’acquisto, si riceverà un’e-mail con le istruzioni per accedere all’evento.