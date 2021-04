Diocesi: Milano, a Pioltello il 12° “Emporio della solidarietà”. Il minimarket assisterà 250 famiglie in stato di necessità

Sorgerà a Seggiano, frazione del comune di Pioltello (Milano), il 12° “Emporio della solidarietà” della diocesi di Milano. È stata firmata oggi dal direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti e dalla sindaca, Ivonne Cosciotti, la convenzione con la quale il Comune si impegna a sostenere i costi di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della parrocchia per una cifra complessiva di 40mila euro. Saranno invece a carico della Fondazione Caritas Ambrosiana – come spiega una nota – i costi di allestimento e di gestione pari complessivamente a 148mila euro. “Quando entrerà in funzione, l’Emporio potrà assistere 250 famiglie pari ad un numero complessivo di 800 persone in condizione di necessità individuate dal centro di ascolto della Caritas cittadina e dai servizi sociali del Comune”. L’Emporio della solidarietà “è un vero e proprio supermercato dove le persone in difficoltà possono scegliere i prodotti di cui hanno bisogno. L’accesso al servizio avviene tramite una tessera rilasciata su indicazione degli operatori e volontari Caritas”. La tessera consente di “pagare” la spesa in punti assegnati in funzione della composizione del nucleo famigliare e della situazione socioeconomica.

Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, spiega: “Inizia oggi un percorso che porterà, ci auguriamo in breve tempo, ad offrire anche in questo territorio un servizio che ha permesso a tante famiglie colpite dalla crisi in questi mesi di affrontare i loro problemi con meno sofferenza potendo contare sull’aiuto materiale ma anche il sostegno di una rete di volontari e operatori”.