Formazione: Università di Cassino, un convegno su sostenibilità e cura del creato in prospettiva ecumenica

Si svolge domani, venerdì 23 aprile, dalle 10 in modalità on line, un seminario di studio su “Religioni, sostenibilità e cura del creato: tra meraviglia e problemi sociali”. A promuoverlo è l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, attraverso la cattedra di Sociologia generale e il Laboratorio di ricerca sociale. “Vogliamo rafforzare il legame scientifico e di ricerca con le realtà diocesane del basso Lazio, iniziato negli scorsi anni con la diocesi di Sora e con l’abbazia di Montecassino – riferisce al Sir Lucio Meglio, ricercatore Tdb in Sociologia generale e promotore dell’evento –. Quest’anno si è scelto di aprire un dialogo con la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino su un tema attuale e di grande interesse ecumenico come la cura del creato, che vedrà coinvolte anche le chiese ortodosse con un inviato speciale che rappresenterà il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo”. Intervengono infatti mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, e padre Athenagoras Fasiolo, archimandrita del trono ecumenico della Sacra Diocesi ortodossa d’Italia e Malta. Aprono e concludono l’incontro Maurizio Esposito e Alessandra Sannella dell’Università di Cassino. “Sarà un’importante occasione per avviare un percorso congiunto su temi di rilevanza territoriale come povertà, disuguaglianze, inclusione e dialogo interculturale. L’Università intende investire nella ricerca sul disagio sociale in una società complessa, multietnica e multireligiosa”, conclude Meglio.

