Coronavirus Covid-19: Cts, “allentamento graduale e progressivo delle misure e del coprifuoco. Per eventi sportivi nazionali stesse regole e limiti spettacoli”

“Alla luce delle situazione epidemiologica attuale, il Cts, in una strategia di mitigazione del rischio di ripresa della curva epidemica, ritiene opportuno che venga privilegiata una gradualità e progressività di allentamento delle misure di contenimento, ivi compreso l’orario d’inizio delle restrizioni di movimento”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, in una nota diffusa ieri sera al termine della riunione del Cts che, tra le diverse tematiche, ha esaminato quelle relative a manifestazioni sportive di interesse nazionale rimandando “alle regole e ai limiti già espressi per le attività dello spettacolo”.