Diocesi: Caltanissetta, la Croce della Misericordia nelle carceri nissene

Continua la peregrinatio nelle carceri siciliane della Croce della Misericordia. Sarà nella diocesi di Caltanissetta dal 24 al 26 aprile. La Croce arriverà dal Pagliarelli di Palermo alla Casa circondariale “Malaspina” la mattina di sabato 24. Nella Cappella del carcere saranno celebrate due Messe per permettere la partecipazione dei detenuti dei vari reparti: la prima il 24, subito dopo l’arrivo della Croce, la seconda domenica 25, alla quale parteciperanno gli agenti della Polizia Penitenziaria. Quest’ultima S. Messa sarà animata dai giovani della Madrice di Delia.

Nei due giorni di permanenza a Caltanissetta, la Croce visiterà anche l’istituto penale minorile e la Comunità Terra Promessa. Lunedì mattina, 26 aprile, la Croce continuerà il proprio cammino nella casa di reclusione di San Cataldo, dove rimarrà per l’intera giornata. Martedì 27 sarà accompagnata a Enna per proseguire il suo pellegrinaggio.

La Croce della Misericordia è stata consegnata da Papa Francesco il 14 settembre del 2019 ai 250 cappellani delle carceri italiane, alla presenza dell’amministrazione penitenziaria e dei provveditori, assieme all’ispettore generale. Dalla Sicilia la Croce proseguirà il suo itinerario attraverso l’Italia, da Sud a Nord, dopo avere iniziato il cammino nel carcere di Secondigliano, in Campania (dove era detenuto il mandante dell’omicidio del giudice Livatino) e poi a Nisida, da dove è arrivata in Sicilia.