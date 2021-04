Azione cattolica: Assemblea nazionale. “Occasione per ripensarsi all’interno della Chiesa e della società”

Una nota dell’Azione cattolica spiega il tema dell’Assemblea nazionale, che si svolgerà a partire dal 25 aprile in modalità on line: “Ho un popolo numeroso in questa città”. “Quello che sperimentiamo è un tempo inedito e incerto, ma tutta l’Ac intende viverlo con questo ‘popolo’ e in questa ‘città’: abitando questa stagione della storia dell’umanità, lasciandosene interpellare, assumendo comunque uno sguardo fiducioso, compiendo scelte coraggiose e innovative, per avviare processi di cambiamento di lungo respiro nella società e nella comunità ecclesiale”. Anche per questo nel programma dell’Assemblea sono state inserite una serata di approfondimento sul tempo della pandemia, dal titolo “Sulla stessa barca” e un’altra, il 1° maggio, dedicata al tema del lavoro. La XVII Assemblea nazionale dell’Ac “con tutta la sua ricchezza di volti, storie ed esperienze, collegati da ogni angolo della nostra Italia, costituirà quindi un’occasione davvero importante per ripensarsi all’interno della Chiesa, ma anche della società, per vivere un’esistenza autenticamente cristiana, ma al contempo pienamente laicale”.