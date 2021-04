Clima: Biden (Usa), “Il tempo è adesso. Nessun Paese da solo può salvare la Terra”

(Da New York) “Il tempo è adesso”. Il presidente americano Joe Biden nel suo discorso d’apertura del Summit online sulla terra ripete questa frase più volte, mentre illustra gli obiettivi ambiziosi del suo Paese in termini di taglio delle emissioni di carbonio e di creazione di milioni di posti di lavoro legati alla green economy. “Dobbiamo muoverci. Dobbiamo muoverci rapidamente “per mantenere il riscaldamento globale a un massimo di 1,5 gradi Celsius al di sopra dei tempi preindustriali”, ha detto Biden annunciando che gli Stati Uniti taglieranno “del 50% le emissioni di gas serra entro la fine di questo decennio”. Biden definisce il cambiamento climatico la “crisi esistenziale del nostro tempo” che richiederà uno sforzo internazionale molto più ampio. “I segni sono inconfondibili. La scienza è innegabile. E il costo dell’inazione continua a salire “, ha continuato Biden dicendo che il prossimo decennio sarà “decisivo” e che “gli Stati Uniti non staranno ad aspettare. Stiamo decidendo di agire, non solo il nostro governo federale, ma le nostre città e i nostri stati in tutto il nostro paese, piccole imprese, grandi società e i lavoratori americani in ogni settore “. Rivolgendosi poi ai 40 capi di stato collegati online, il presidente americano ha ribadito che “i nostri Paesi da adesso alla conferenza di Glasgow (Cop26) lanceranno il nostro mondo verso il successo” e questo “è un momento di straordinarie possibilità che va oltre la scelta di preservare il nostro Pianeta. Riguarda anche la possibilità di dare un futuro migliore a noi tutti” perché “nessun Paese da solo può salvare” la Terra ma “possiamo farlo tutti insieme” e “soprattutto chi rappresenta le economie più grandi”. Biden si è poi concentrato sul lavoro e ha definito la crisi climatica “un’opportunità per creare milioni di posti di lavoro ben pagati per la classe media”. “Quando parlo di clima, penso al lavoro. All’interno della nostra risposta sul clima si trova una straordinaria possibilità di creazione di posti di lavoro e un’opportunità economica pronta per essere accesa “, ha detto Biden, sollecitando investimenti nelle infrastrutture. “Voglio costruire infrastrutture critiche per produrre e implementare tecnologie pulite, sia quelle che possiamo sfruttare oggi sia quelle che inventeremo domani”, ha spiegato il presidente. Il discorso di Biden è stato preceduto dal vicepresidente Kamala Harris che sottolineato la comune preoccupazione dei leader politici per il climate change. “In quanto comunità globale, è imperativo agire rapidamente e insieme”, ha dichiarato la Harris, invitando all’innovazione e alla collaborazione “in tutto il mondo”.