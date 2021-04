Giornata della Terra: Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago, 24 aprile ‘plogging’ nelle aree verdi della città

In occasione della Giornata mondiale della Terra, fissata per oggi 22 aprile, la Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago (MB) lancia un’iniziativa di ‘plogging’ per sabato 24 aprile. Il plogging (neologismo svedese che unisce “plocka upp”, cioè “raccogliere”, e “jogging”) è uno sport che mira a rimuovere i rifiuti mentre si corre, per poi differenziarli correttamente e buttarli negli appositi cestini. “Che si tratti di raccogliere pochi, piccoli pezzi di plastica portati dal vento o rimuovere interi sacchi d’immondizia deliberatamente abbandonati – si legge in un comunicato della comunità – ciascuno di noi può contribuire alla pulizia del nostro Comune e, in generale, della nostra ‘casa comune’, la Terra. Non bisogna per forza correre, basta anche fare una passeggiata, l’importante è armarsi di un contenitore (un sacchetto, un cestino…) e di un paio di guanti protettivi e raccogliere quanti più rifiuti possibile sul proprio cammino, per poi smaltirli correttamente”. La presenza di numerosi rifiuti lungo le vie, nelle aree verdi o comunque in piena vista, spiegano dalla Conunità, “è spesso motivo di lamentele da parte dei cittadini; per risolvere questo problema servono sia un intervento del Comune, col quale la Comunità di Bovisio Masciago è in contatto, sia, soprattutto, una diretta azione della popolazione, da un lato sotto forma di maggiore attenzione nel non disperdere rifiuti nell’ambiente, dall’altro come iniziativa simbolica e utile allo stesso tempo. La data da noi scelta è sabato 24 aprile, ma ovviamente non è un obbligo: ogni giorno è adatto per occuparsi dell’ambiente”. Nella nota la Comunità invita le persone che lo desiderano a farsi una foto durante il plogging o fotografare tutto ciò che ha raccolto, da pubblicarne sui social e ‘taggare’ la pagina Facebook della Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago (https://www.facebook.com/co.laudatosi.bm), usando gli hashtag #plogging #laudatosibm #bovisiomasciago.