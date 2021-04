Giornata del libro: Abbazia santa Scolastica (Subiaco), manoscritti e incunaboli presentati on line alla Camera dei Deputati

Biblioteca Santa Scolastica, Subiaco

Manoscritti e incunaboli dalla biblioteca del Protocenobio benedettino di Santa Scolastica, a Subiaco, alla Camera dei Deputati, a Roma. In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco il 23 aprile di ogni anno, l’Intergruppo parlamentare sul Cinema e le Arti dello spettacolo ha organizzato una riflessione a più voci sull’importanza del libro e della lettura nella crisi del nostro tempo. L’iniziativa ha avuto luogo ieri, in modalità digitale, a causa delle restrizioni anti Covid vigenti, e ha visto tra i relatori anche dom Fabrizio Messina Cicchetti, direttore della Biblioteca statale annessa al Monumento nazionale di Santa Scolastica.

In collegamento dalla biblioteca monastica il direttore, si legge in un comunicato della Biblioteca, “ha potuto mostrare un paio di manoscritti, uno dei quali realizzato nello scriptorium monastico nel 1390, e il ‘Lattanzio’, uno dei primi libri a stampa che ha visto la luce il 29 ottobre 1465 nella prima tipografia allestita da Arnold Pannartz e Conrad Sweynheym tra il 1465 e il 1467 proprio nell’abbazia sublacense”. Evento che di fatto conferisce all’abbazia benedettina sublacense il primato della stampa in Italia. “La partecipazione della Biblioteca di Santa Scolastica all’evento – ha dichiarato al Sir dom Messina Cicchetti – si iscrive in quel circuito di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale librario, a partire dalla tradizione manoscritta fino alle origini e al progresso della stampa dopo la rivoluzionaria introduzione dei ‘caratteri mobili’. Oggi viviamo una nuova rivoluzione che interessa il libro, lo studio, la lettura e la stessa conservazione della memoria con l’avvento del digitale: sarebbe una grave miopia culturale non rispondere prontamente a questa sfida”. All’evento hanno preso parte anche Francesco Pelliccia, sindaco di Subiaco, e Antonello De Angelis, presidente del Comitato “Subiaco Città del Libro”, promotore di “FIERAmente il libro”, evento annuale dedicato al libro e all’editoria all’interno del quale trova spazio il Premio letterario “Subiaco Città del Libro” (http://www.fieramenteillibro.it/).