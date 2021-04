Clima: Draghi, “dal Pnrr 70 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture verdi, economia circolare e mobilità sostenibile”

“In Europa, abbiamo lanciato un piano comune da 750 miliardi di euro, quello che abbiamo chiamato Next Generation Eu. Uno dei suoi obiettivi è sostenere la transizione ambientale in Europa e rendere l’Ue a emissioni zero entro il 2050. Circa il 10% di esso, circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture verdi, economia circolare e mobilità sostenibile solo in Italia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo al Summit virtuale sul clima organizzato dagli Stati Uniti.

Rivolgendosi agli altri leader mondiali, il premier italiano ha evidenziato che “mentre combattiamo la pandemia nei nostri Paesi, non possiamo perdere di vista l’altra crisi che dobbiamo affrontare: affrontare il cambiamento climatico”. E riferendosi all’accordo di Parigi e alla difficoltà di centrare l’obiettivo per limitare il riscaldamento, Draghi ha ammonito: “Dobbiamo invertire la rotta e farlo presto” perché “le azioni che abbiamo intrapreso da allora si sono rivelate insufficienti”.

Parlando poi dell’Italia, “un Paese bello ma fragile”, il presidente del Consiglio ha riconosciuto che quella “al cambiamento climatico è una lotta per la nostra storia e per i nostri paesaggi”. “Dobbiamo inquadrare i nostri sforzi verso la sostenibilità all’interno di un approccio multilaterale efficace e inclusivo”, la proposta di Draghi, ricordando che “l’Italia quest’anno detiene la Presidenza del G20 e la salvaguardia del nostro pianeta è uno degli obiettivi principali del nostro programma”. “I Paesi del G20 rappresentano il 75% delle emissioni globali. Abbiamo una responsabilità speciale nel garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi”.